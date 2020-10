Peu en réussite, les Nerazzurri perdent encore des points

Au moment du tirage au sort du groupe B, le Real Madrid et l’Inter Milan faisaient clairement figure de favoris pour décrocher les deux tickets pour les huitièmes de finale. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions après seulement deux journées, mais force est de constater que les Nerazzurri n’ont pas encore passé la seconde pour s’offrir un parcours tranquille quand les Madrilènes vont chercher à relever la tête après leur défaite inaugurale.

Après un nul décevant et miraculeux contre le Borussia Mönchengladbach (3-3) il y a une semaine, les hommes d’Antonio Conte ont encore partagé les points face au Shakhtar Donetsk (0-0).

Le raté de Martinez

Face à Gladbach, les Italiens avaient été trop passifs après avoir pris le meilleur sur les Allemands. Ce mardi soir, les coéquipiers de Romelu Lukaki n’ont pas été mis en danger par les Ukrainiens. Ces derniers ont dû attendre la 73eme minute pour cadrer leur première frappe et réchauffer Samir Handanovic.

Si le portier slovène n’a rien eu à faire à Kiev, Trubin ne peut pas en dire autant. Le gardien du Shakhtar a été mis à rude épreuve par les offensives de l’Inter Milan et sans un grand match de son jeune gardien (19 ans), les Ukrainiens auraient pris l’eau très rapidement. Sur un coup-franc puissant de Lukaku, l’international espoir ukrainien a eu la main ferme pour dévier le ballon sur sa barre (41eme). Un montant qui lui avait déjà sauvé la mise au quart d’heure de jeu sur une frappe de Barella.

Turbin dans un grand soir

Après deux journées, l’Inter Milan n’a que deux points et ne peut s’en prendre qu’à lui-même car c’est clairement le manque de réalisme qui a coûté la victoire aux Milanais. Eblouissant la saison dernière, Lautaro Martinez n’a plus la même réussite et son loupé au retour des vestiaires vaut très cher à l’issue du match.

Malgré un but vide suite à un arrêt de Trubin sur une frappe lourde de Brozovic, l’Argentin a mangé la feuille et n’a pas cadré sa reprise (53eme). Dominés, le Shakhtar a tenu collectivement et peut avoir le sourire. Le club ukrainien affiche quatre après avoir joué les deux ogres du groupe que sont le Real et l’Inter.