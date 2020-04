Shearer et Wright dévoilent les méthodes de Wenger à son arrivée à Arsenal

Arsenal s'était imposé en finale de FA Cup 1998 face à Newcastle, alors rempli de star, et qui comptait notamment la légende Alan Shearer en attaque.

Ian Wright, l'un des grands buteurs de l'histoire des Gunners, a échangé avec l'ancien attaquant des Magpies sur ces années, avec Gary Lineker.

Wright a notamment révélé les curieuses méthodes utilisées par Arsène Wenger à son arrivée à Londres en 1996. "Nous recevions des injections de vitamines directement dans le bras".

Alan Shearer, à la fois sérieux et moqueur, a répondu. "Ils devraient nous donner la FA Cup parce que les joueurs d'Arsenal étaient drogués", ce à quoi Wright a rétorqué : "Ce serait la seule façon pour que vous puissiez gagner la médaille de FA Cup".

"Ce sont des choses que tout le monde sait maintenant : pastilles de B6, B12, nutrition et entraînement...", a affirmé Wright.

Cependant, l'attaquant anglais a reconnu que tout le monde n'était pas disposé à prendre ces pastilles. "Nous finissions souvent au sol, en train de vomir, lors de la pré-saison. Vieira, Bergkamp, Petit et Anelka les prenaient, mais nous les Anglais on se disait... 'Mais c'est quoi ça ?'. En six semaines, les résultats étaient visibles".