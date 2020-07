Chelsea met en danger sa qualification pour la Ligue des champions

Les Blues de Chelsea se voyaient peut-être déjà en Ligue des Champions la saison prochaine quand ils ont déboursé 100 millions d'euros sur le marché des transferts (avec Hakim Ziyech et Timo Werner). De sacrés investissements, mais qui pourraient révéler être vains puisque les Blues ne sont plus sûrs du tout de disputer l’épreuve reine du continent.

Déjà battue il y a dix jours par West Ham, l’équipe de Frank Lampard s’est encore inclinée ce samedi. C’est chez les Blades de Sheffield qu’ils se sont écroulés. Et une lourde défaite qui plus est. Totalement méconnaissables, les Londoniens se sont fait marcher dessus et ont été incapables de réagir.

Les malheurs des visiteurs ont commencé dès la 18e minute lorsque l’Irlandais David McGoldrick a ouvert la marque en faveur des siens. Il a récidivé à un quart d’heure de la fin (77e) pour porter le score à 3-0. Et entre-temps, Oliver McBurnie a doublé la mise pour la séduisante équipe de Sheffield. Ça faisait 3-0 et sans un énorme raté du Français Lys Mousset ça aurait pu faire encore plus pour l’équipe de Chris Wilder.

Sheffield a été très efficace devant, et ça n’a pas du tout été le cas de Chelsea. Les Blues ont même eu toutes les peines du monde à se créer une occasion digne de ce nom. A l’exception d’une tentative de Tammy Abraham (73e), ils n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Et ce n’est pas l’entrée en jeu d’Olivier Giroud (66e) qui a changé quoi que ça soit à la donne.

Ce samedi soir, Chelsea est toujours 3e au classement de la Premier League. Mais, si les résultats lui sont défavorables dimanche avec les possibles victoires de Leicester et de MU, l’équipe londonienne reculera au 5e rang. Sachant qu’il ne reste plus que trois journées à disputer, elle pourrait ne plus avoir de temps pour se rattraper.