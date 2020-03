"Si en plus il marque des buts, Fred sera le milieu parfait"

Sans Paul Pogba, Fred est devenu l'une des références du milieu de terrain de United, en occupant un rôle similaire à celui de la Pioche. Pour sa deuxième saison avec les Red Devils, il réussit enfin à prendre de l'ampleur et reçoit beaucoup de compliments. Surtout depuis ses deux passes décisives contre LASK Linz.

Un des auteurs de ces compliments n'est autre que Owen Hargreaves, ancien milieu de Manchester. Lors d'une entrevue pour les médias de Premier League, l'Anglais a souligné les qualités de Fred et a expliqué pourquoi il n'avait pas comblé le public jusqu'ici.

"Je pense que parce qu'ils ont payé 55 millions pour Fred et qu'il est brésilien, les gens pensaient déjà qu'il était un '10', mais ce n'est pas le cas", a déclaré Hargreaves, qui a analysé les qualités du jeune homme de 27 ans.

"Il est bon avec le ballon. Sans, il est agressif, et il fait mieux jouer ses compères au milieu, ce qui est un très bon signe." a souligné l'ancien joueur qui voit en Fred un potentiel clair. "C'est un milieu de terrain complet, mais s'il se mettait à marquer des buts, ce deviendrait le milieu parfait".

"Ce n'est pas un buteur et il n'est pas très créatif, mais c'est un très bon milieu. Il est ambidextre et nous voyons maintenant le joueur qu'il était au Shakhtar Donetsk, avec lequel il a réalisé de grandes performances contre les meilleures équipes de la Ligue des champions", a poursuivi Owen Hargreaves, en faisant référence au temps passé par Fred avec les Ukrainiens, où il a joué entre 2013 et 2018.

Enfin, l'Anglais a expliqué qu'il avait fait son saut qualitatif : "Il est énergique sans le ballon, et maintenant avec Matic avec lui, il peut être un 'box to box'. Avant, il jouait un peu plus derrière, mais dans un milieu à trois, c'est plus équilibré et il se sent plus à l'aise.