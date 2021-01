"Si Giuliano n'était pas le fils de Simeone, il sera déjà en équipe première"

Cholo Simeone est entré dans l'histoire de l'Atlético de Madrid en tant que joueur et il le fait actuellement en tant qu'entraîneur. Mais ce nom de famille donne l'impression qu'il a encore beaucoup à faire au club.

Giuliano a fait ses débuts ce dimanche avec la réserve des Colchoneros et, de plus, il l'a fait en signant son premier but. Un but qui a également valu à son équipe un point lors de sa visite à Poblense.

Mais à l'Académie, comme l'informe le journal 'AS', on pense que le fils du Cholo a un niveau suffisant pour jouer dans l'équipe de son père.

Ceux qui le connaissent le mieux ont confié à 'AS' : "Si ce n'était pas son fils, il serait déjà en équipe première".