"Si j'étais président du Barça, j'acheterais Neymar dès demain"

Le joueur international sénégalais Keita Baldé n'a pas hésité au moins de confier ce qu'il ferait s'il était le président de son club de formation, le FC Barcelone.

Le joueur de l'AS Monaco a reconnu son amour pour le FC Barcelone dans une "interview" par vidéo-conférence avec le 'Chiringuito' et a confié qu'il aimerait retourner à Barcelone.

Questionné sur les stars de Ligue 1, Keita Baldé a parlé de Neymar et de Kylian Mbappé : "Je connais un peu plus Neymar et je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un très grand joueur qui a des qualités incroyables."

"C'est l'un des joueurs contre lesquels j'ai le plus appris sur un terrain de jeu. Mbappé est aussi très jeune avec plus de conditions athlétiques, de rapidité et de changement de rythme. Mais avec le ballon, Neymar n'a pas de rival", a confié le joueur.

"Ils peuvent jouer dans n'importe quelle équipe. Si j'étais le président du Barça, je le ferais venir dès demain si je pouvais", a ajouté Keita Baldé.