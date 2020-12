"Si le PSG s'approche de Messi, on ne pourra pas lutter économiquement"

Au Barça, Benedito, Freixa, Laporta et compagnie sont en campagne pour devenir président du FC Barcelone. Un seul y parviendra.

Plusieurs sujets inquiètent les pré-candidats. L'un d'eux, bien sûr, est Leo Messi et son avenir. Benedito a récemment en a récemment parlé sur 'Radio Marca'.

Quand j'ai entendu Neymar dire qu'il jouerait à nouveau avec lui, j'ai pensé : "P*tain, attention à ces gars", parce que le PSG appartient au Qatar, qui organise la Coupe du monde, qui a une dictature avec un club à lui. Si le PSG le voulait, nous ne serions pas en mesure de lutter financièrement", a-t-il déclaré.

Il est convaincu que Leo Messi décidera lui-même de son avenir et, bien sûr, qu'il restera au FC Barcelone. "J'espère que le jour viendra où Messi dira que, après 20 ans, il veut continuer. Nous espérons tous qu'il va continuer. C'est le meilleur joueur du monde", a-t-il poursuivi.

"J'ai entendu Messi dire qu'il voulait quitter le Barça et une telle décision n'est pas anodine. La première chose sera qu'il change d'avis. Si nous devons rivaliser avec un autre club, nous ne pourrons pas le faire financièrement...", a-t-il souligné.

Et c'est que le club blaugrana n'est pas vraiment dans sa meilleure période. "Le Barça vit une situation économique et financière très, très, très compliquée. C'est incroyable la destruction qu'a créé la précédente réunion au Barça. Il s'agit d'une question d'urgence absolue. Je dirais que cela a exécuté un plan de choc. Il faudra trois ou quatre mois pour prendre des décisions que nous avons déjà très claires et qui seront très importantes", a-t-il déclaré.

Ce n'est pas la première fois que Benedito affirme clairement que convaincre Messi de rester au Camp Nou sera vital pour son projet. "Neymar ? Nous devons nous inquiéter davantage que le '10' ne s'en aille pas", a-t-il déclaré il y a quelques jours.