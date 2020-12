"Si Messi dit non, nous devrons l'accepter et passer Ã  autre chose"

Joan Laporta a débuté sa campagne pour la présidence du FC Barcelone. L'ancien président du club s'est exprimé dans une interview accordée à 'Europa Press', dans laquelle il a assuré qu'il était très impatient de revenir au poste de dirigeant du club.

"Nous avons tous nos moments et je pense que c'est le mien. J'ai 58 ans et je peux consacrer quelques années au club (...). Je me sens bien, fort, avec le désir de servir le club et de rendre la joie à Barcelone", a-t-il déclaré.

Laporta a indiqué que sa présence pouvait être "très bonne chose" au vue de sa "réussite" des années précédentes et c'est pourquoi il est impatient de "retrouver tout le monde".

Au sujet de l'affiche qui a fait couler beaucoup d'encre, il explique : "L'affiche est très 'Laporta'. Si j'ai la chance de diriger à nouveau, je verrai ce qui peut être utilisé et refait. Je suis dans un état d'esprit conquérant".

Le nouveau président devra notamment assurer la continuité de Leo Messi, qui terminera son contrat en juin 2021. C'est le principal problème.

"Si Messi dit non, nous l'accepterons et nous devrons passer à autre chose. Ce ne sera pas un obstacle pour nous de réunir un groupe très compétitif et d'entamer une nouvelle étape qui nous mènera aux premiers rangs de la scène mondiale", a-t-il ajouté.