"Si Messi part, la construction du Barça sera différente"

Jordi Cruyff est sûr de lui. Si Messi partait du Barça, le club serait très différent. Sa structure pourrait changer radicalement. Dans une interview accordée à 'El Larguero', la chaîne 'SER' a parlé de la situation de l'Argentin et a également commenté les élections qui approchent.

"Quand on a 34 ans, on pense à aujourd'hui et un peu à demain. Mais quand vous êtes dans un endroit depuis 20 ans, cela vous donne une perspective. Et il n'a jamais joué avec un autre maillot. Cela a un attrait particulier et tout le monde ne peut pas en dire autant. Si Messi ne reste pas, la construction du Barça sera différente", a-t-il déclaré.

Déjà concentré sur les élections, il a déclaré : "Il est important que ces élections soient faites avant que ça se produise. Nous sommes déjà presque en mars et cela aurait dû être fait en novembre ou décembre. En outre, si la situation économique est difficile, s'il y a des joueurs libres intéressants, peut-être qu'en mars ils ne le seront plus".

Ses propos répondaient à des rapports qui soulignaient le fait qu'il était lié à la candidature de Víctor Font, l'un des candidats à la présidence de Barcelone. Le principal est Joan Laporta, qui est le favori.