"Si Messi vient MLS, je lui embrasse les pieds"

Le contrat de Leo Messi avec le FC Barcelone arrive à son terme en juin prochain, et les deux parties n'ont toujours pas trouvé un terrain d'entente pour une prolongation. En tout cas, une chose est certaine, le feuilleton Messi est au coeur de toutes les discussions.

Et si certains considèrent comme acquis sa continuation au Camp Nou, d'autres se montrent moins optimistes, comme c'est le cas de Franco Jara, joueur du FC Dallas. Dans une interview accordée à '90 Min', l'Argentin a évoqué l'avenir de son compatriote.

"Si Messi vient en MLS, je lui embrasse les pieds. Ce serait incroyable, une bombe, a-t-il dit à '90 min'. L'avoir ici, ce serait une folie."

Il pense que La Pulga pourrait suivre les traces d'autres stars qui ont tenté une expérience aux États-Unis. "MLS a déjà eu Ibrahimovic, Higuain.... J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'avoir Messi", a-t-il poursuivi.

Il lui a aussi fortement conseillé de poursuivre sa carrière aux États-Unis pour la paix et la tranquillité. "Ici, vous pouvez aller au supermarché en pyjama et personne ne vous dit rien. C'est comme ça... chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez sortir pour manger, aller au cinéma et faire ce que toute personne normale fait!" a-t-il conlu.