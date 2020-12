"Si Neymar s'est exprimé sur Messi c'est parce qu'il sait quelque chose..."

"L'année prochaine, je dois rejouer avec Messi", déclarait l'attaquant parisien à l'issue du match face à United, déclenchant un véritable tremblement de terre médiatique autour d'éventuelles retrouvailles entre les deux hommes.

Rivaldo, légende blaugrana, estime que ces propos n'étaient pas anodins. "Je ne pense pas qu'il l'a dit juste pour le dire... c'est impossible. Il sait probablement quelque chose concernant les dirigeants du PSG à propos de la négociation ou des discussions avec Messi", a-t-il lâché.

"Messi et Neymar sont amis et se parlent beaucoup. Neymar sait donc parfaitement que le contrat de Messi arrive à échéance et je pense qu'il fait pression sur le PSG pour qu'il signe Leo la saison prochaine", poursuit-il.

Rivaldo pense que le PSG arrive au moment idéal pour tenter de recruter Messi. "C'est parfait. Ils n'auront pas à négocier ou à payer pour un transfert et il a son ami Neymar comme accroche. Si les deux se retrouvent, ils pourront se battre pour remporter ensemble une autre Ligue des champions. Nous allons attendre, mais je vois cela comme une possibilité".

Pour Rivaldo, l'arrivée de Messi pourrait également pousser Mbappé à rester au club : "Qui sait... Avec la possibilité de jouer avec Messi, peut-être préférera-t-il rester un peu plus longtemps à Paris", a-t-il déclaré.

Pour le Brésilien, un trio Messi-Neymar-Mbappé permettrait d'atteindre le rêve européen du club de la capitale : "Si le PSG parvient à réunir Neymar, Messi et Mbappé dans une même équipe, ils auront un grand trio pour être favoris dans toutes les compétitions, en particulier la Ligue des champions. Compte tenu de l'énorme potentiel financier du PSG, je pense qu'il existe de sérieuses possibilités pour eux de former ce trio étonnant", a-t-il conclu.