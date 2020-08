"Si nous jouons comme au Bernabeu, ça peut passer"

Le milieu de terrain international allemand de Manchester City, Ilkay Gündogan montre son ambition sur le site officiel de City.

Pour le milieu, il sera important de jouer comme au match aller : "On doit jouer comme nous l'avons déjà fait au Bernabeu et ça peut passer. Nous connaissons nos qualités et que nous pouvons réussir à remporter la compétition avec de la motivation."

Gündogan revient également sur la saison de City : "On peut vivre une grande saison. On a un match important contre le Real Madrid. La Ligue des champions est notre dernière compétition et nous devons gagner ce trophée et nous savons que ça sera difficile mais pas impossible. Je suis sûr que nous serons meilleur que le Real Madrid."