"Si on joue bien et qu'on gagne des titres, peut-être que Messi voudra rester"

Pour le moment, Messi a prévenu qu'il resterait encore un an à Barcelone, mais qu'il comptait partir à la fin de son contrat. Pour autant, l'espoir reste de mise pour ses coéquipers, qui espère le voir changer d'avis si la saison se passe bien. C'est ce qu'à affirmé Sergi Roberto dans une interview pour 'Ara' :

"Il a dit qu'il resterait jusqu'à l'été prochain mais tout peut changer d'ici là. Si on joue bien, qu'il de bonnes sensations et que l'on gagne des titres, personne sait ce qu'il peut se passer."

Mais Messi ne s'entend plus avec sa direction et il ne le cache pas. Il s’est particulièrement plaint de la façon dont le Barça a viré Luis Suárez. "Tu ne mérites pas d’être viré comme ils l’ont fait, mais ça ne me surprend plus du tout", a écrit le 10 au nouveau joueur de l’Atlético de Madrid.

Sergi Roberto est revenu sur ces mots : "Pour Messi, Suarez était comme un frère, ils passaient leurs journées ensemble. Ça lui a fait du mal de le voir se faire virer de la sorte. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais c'est sur qu'ils auraient pu le prévenir un peu plus tôt et surtout pas au téléphone."