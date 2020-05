"Si Sancho venait à Liverpool, il améliorerait l'équipe"

Trent Alexander-Arnold et Jadon Sancho sont deux promesses de la sélection anglaise. À 21 et 20 ans respectivement, les deux joueurs font partis des plus populaires du pays.

Et Jadon Sancho est sur le point de faire son retour en Premier League après deux ans à Dortmund. Le joueur fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment concernant Manchester United.

Cependant, Liverpool est souvent cité comme une équipe intéressée elle aussi par l'ailier de 20 ans. Et Alexander-Arnold ne serait pas contre le voir rejoindre Anfield prochainement.

"S'il venait chez nous, il améliorerait notre équipe. Je serais donc plus qu'heureux qu'il vienne. J'ai joué avec lui pour l'Angleterre et c'est un talent très, très spécial", a confié Trent sans hésiter.