"Si t'es dans l'équipe de Zlatan et que tu perds, t'es mort"

Zlatan Ibrahimovic "a tiré le meilleur parti de tout le monde" pendant son séjour à Manchester United, selon Luke Shaw, qui affirme que le Suédois ne tolérait jamais que quelqu'un se relâche à l'entraînement.

Jose Mourinho a attiré l'attaquant suédois à Old Trafford à l'été 2016, retrouvant l'homme qui l'a aidé à remporter son premier titre de Serie A avec l'Inter sept ans plus tôt. Ibrahimovic avait également connu des passages réussis à l'Ajax, à la Juventus, à Barcelone, à l'AC Milan et au Paris Saint-Germain avant son arrivée à Manchester, et a pu transporter sa forme impressionnante devant le but en Premier League.

Il a marqué 28 buts dans toutes les compétitions lors de sa première saison avec United, et a scoré deux fois lors d'une victoire finale en Coupe de la Ligue contre Southampton, tout en contribuant au triomphe des Red Devils en Ligue Europa.

Shaw se souvient qu'Ibrahimovic était prêt à "tuer absolument" quiconque qui ne réussissait pas à peser sur le terrain d'entraînement, et insiste sur le fait que l'attaquant avait une "grande" influence dans le vestiaire en raison de sa mentalité gagnante.

"Il était fou. Je pense qu'il était ce dont nous avions besoin dans le vestiaire", a déclaré l'arrière latéral d'United lors du tournoi Combat Corona FIFA Twitch. "Il est incroyable, il avait toujours le talent et même s'il était un peu plus âgé, il était toujours le joueur incroyable qu'il avait été. Mais je pense que dans le vestiaire, il était génial. Il avait beaucoup de blagues mais je pense que quand ça devenait sérieux, et quand il devait en quelque sorte mettre le pied au plancher, vous le saviez. Je pense qu'il était un vainqueur né. Même dans les petits matchs d'entraînement, s'il ne gagnait pas et que vous faisiez partie de son équipe, il vous descendait".