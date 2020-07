"Si United veut le titre, il a besoin d'un meilleur gardien"

Manchester United a réussi à se hisser sur la troisième place du classement de Premier League après une grande fin de saison et sera de retour en Ligue des champions l'année prochaine.

Une grande performance pour Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes. De quoi remplir de joie et d'ambition les supporters du club et ses anciens joueurs, qui rêvent de voir Man United retrouver sa splendeur.

Roy Keane est heureux pour son ancien club mais a tout de même tenu à critiquer la performance de David de Gea, qui a commis de nombreuses erreurs lors des derniers mois.

"Il fait beaucoup trop d'erreurs, de grosses erreurs, qui ont coûté des points importants à United. Si United veut se battre pour le titre de champion, il a besoin d'un meilleur gardien, il a besoin de changement", a lâché l'ancien capitaine des Red Devils pour 'Sky Sports'.

"Les attaquants sont laissés de côté ou vendus, tout comme les milieux de terrain, mais pour une raison quelconque, on devrait conserver les gardiens un peu plus longtemps, pour ce qu'ils auraient fait deux ou trois ans auparavant" a-t-il ajouté.

L'ancien joueur a même pris l'exemple de Liverpool, qui vu son niveau s'améliorer avec l'arrivée d'Alisson à la place de Loris Karius.