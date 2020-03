Sidibé explique l'échec Henry à Monaco

Aujourd'hui coach de l'Impact Montreal au Canada, Thierry Henry se refait une santé, et une confiance, après l'échec cuisant de son passage sur le banc de Monaco. Son licenciement était intervenu après une série de mauvais résultats qui auront terni sa première expérience sur un banc. Djibril Sidibé, qui était son joueur et son capitaine lors de son passage sur le Rocher, explique pourquoi ça n'a pas marché pour le Champion du monde.

"Le problème ce n’était pas ses ambitions, c’était quelqu’un d’investi. La situation a fait qu’il y avait énormément de blessés, il y avait de très jeunes joueurs de 16-17 ans et sur certaines situations c’était comme il l’a dit : choquant. Je pense que l’erreur de sa part c’est de ne pas avoir patienté sur ces choses-là." a-t-il déclaré pour 'RMC Sport'.

Selon le latéral droit, Henry était un peu trop exigeant et n'a pas supporté que les jeunes joueurs qu'il était forcé de faire jouer ne se mettent pas au niveau rapidement. "Ok c’est choquant, c’est impensable, mais tu es dans une situation où c’est comme ça. Je suis dans une situation où j’essaye de minimiser la chose, de garder ce qui est bien. Et ces petits parasites entre guillemets, ça va se gommer et ça prendra le temps qu’il faudra et puis aujourd’hui il y a les caméras c’est compliqué" ajoute-t-il, en essayant de se mettre à la place du coach.

Il faudra maintenant voir ce que donne son expérience à Montreal pour savoir si un autre club, de Ligue 1 ou d'ailleurs en Europe, lui fera confiance à nouveau.