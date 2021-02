Simeone et Koke de retour à Bucarest, là où tout a commencé

L'Atlético de Madrid, en raison des restrictions dues à la pandémie, devra jouer à domicile contre Chelsea en Ligue des champions à la National Arena de Bucarest. Un stade qui a marqué le début d'un parcours triomphal du Cholo aux commandes de l'équipe rouge et blanche.

Simeone a atterri dans la capitale espagnole pendant la saison 2011-2012 et il n'a pas mis longtemps à remporter son premier titre sur le banc. Le 9 mai 2012, après avoir battu l'Athletic Club 3-0 en finale (doublé de Falcao et but de Diego), les Colchoneros soulèvent l'Europa League et permettent à l'Argentin de débloquer son compteur en tant qu'entraîneur de l'équipe.

Depuis lors, l'histoire est connue. Depuis lors, 6 titres au total ont été remportés par les Madrilènes. Une Liga (2013-14), une Coupe du roi (2012-13), une Supercoupe d'Espagne (2014-15), une Europa League (2017-18) et deux Supercoupes d'Europe (2012-13 et 2018-19).

Les hommes de Cholo se sont entraînés lundi sur le terrain de la National Arena. L'entraîneur et Koke, seul survivant de ce premier trophée, ont dû ressentir une sorte de "déjà vu" en se rappelant comment tout a commencé.

L'histoire moderne de l'Atlético ne pourrait être comprise sans Bucarest. Ce mardi, l'Atlético tentera de la retransformer en talisman pour entamer un nouveau chemin vers sa première Ligue des champions, qui serait la cerise sur le gâteau que Cholo a commencé à préparer il y a 9 ans.