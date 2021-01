Joao Felix prouve encore qu'il est prêt à se battre pour sa place

L'Atlético Madrid est en train de prendre le large en tête de la Liga après s'être imposé contre Valence au Wanda Metropolitano dimanche soir. Joao Felix fut l'un des grands artisans de la rencontre.

Le jeune joueur portugais a inscrit le but de l'égalisation en première période, avant de délivrer une passe décisive à Luis Suárez. Pourtant, Diego Simeone a tout de même choisi de le faire sortir après 62 minutes de match.

L'entraîneur argentin est revenu sur sa décision après la rencontre : "Ce n'est écrit nulle part que les footballeurs doivent jouer 90 minutes par match. Sinon, on n'aurait pas des équipes d'une vingtaine de joueurs."

"Joao a marqué un but, il a offert une passe décisive, il est sorti, Correa est entré à sa place, lui aussi a marqué et a été proche d'en marquer un deuxième... Il y a une rivalité saine entre eux, et c'est l'équipe qui en sort gagnante", a rassuré Simeone en fin de rencontre.

Joao Felix, qui était remplaçant lors des deux derniers matchs de son équipe (Séville et Eibar), a assuré ne pas avoir de problèmes avec les décisions de son coach au micro de 'Movistar'.

"On a été mené mais se bat jusqu’au bout. Je peux encore donner beaucoup plus. (...) Aller sur le banc est quelque chose qui arrive à tous les joueurs, ça m'est arrivé au Benfica aussi. Je n'ai aucun problème, je sais ce dont je suis capable. (...) Le coach fait ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et c'est ce que je veux", a déclaré le Golden Boy 2019.