Simeone satisfait mais lucide

L'Atlético de Madrid a remporté une victoire extrêmement importante dans un match qu'ils ont d'abord dominé, puis qui s'est compliqué avec l'égalisation de Felipe.

Simeone a fait une belle analyse du match et, comme toujours, a insisté sur le match par match : "On doit continuer d'aborder les matches comme cela. C'est compliqué. Il n'y a pas de place au repos. En deuxième partie de saison, le combat sera plus difficile avec ceux qui tentent de se sauver, ceux qui se battent pour la Ligue des champions. Cela vous fait prendre conscience que le seul moyen est de procéder match par match.

L'Argentin s'est concentré sur les difficultés que Mendizorroza cause toujours à son club. "C'est toujours difficile pour nous de jouer là-bas. L'adversaire joue très bien. Le match s'est poursuivi avec l'action de Marcos et ce but. En en seconde période, l'adversaire a fait monter la température, car on n'a pas réussi à tuer le match après plusieurs occasions. On les tenait, on n'a pas su tuer le match, et on a pris un but... Le plus beau, c'est la façon dont l'équipe a fini, sans être nerveuse. Le but est magnifique. Avec le "9" là où il doit être. Cela a été très difficile", a-t-il expliqué.

L'entraîneur de l'Atlético a expliqué le choix de Correa devant Joao Félix : "C'était un choix. J'ai compris que Correa fait un très bon travail sur la droite. Les matches durent 90 minutes. C'est une stratégie. Joao est entré et a très bien réussi, tout comme Saul".

Enfin, il a parlé de ses nerfs dans les dernières minutes. "C'est à cause de la façon dont le match s'est déroulé. Vous gagnez 0-1, puis l'expulsion de l'adversaire, puis trois occasions nettes, mais l'adversaire joue, est compétitif. Personne n'abandonne en Liga".