Simeone voulait recruter Papu Gómez en 2013 et 2015

Papu Gómez est l'une des dernières et brillantes recrues de Séville, mais il aurait pu être l'une de l'Atlético de Madrid à deux reprises : en 2013 et en 2015. 'AS' affirme que Cholo a demandé à sa direction de le signer, mais qu'ils ont exclu l'accord soit parce qu'ils avaient choisi quelqu'un d'autre à ce moment-là, soit pour d'autres raisons.

En 2013, après avoir fait irruption en Europe aux mains de Catane, le Metarlist Kharkiv a été plus rapide que les Colchoneros et l'a obtenu pour environ 7 millions d'euros. Il lui a suffi d'une saison pour revenir en Serie A et forger sa carrière à l'Atalanta, celle qui l'a conduit en Espagne.

En 2015, les Colchoneros ne l'ont pas signé parce qu'ils voyaient en Ángel Correa une meilleure option pour leurs intérêts immédiats et futurs. La décision n'était pas mauvaise, car l'Argentin, depuis son arrivée, est très important pour l'équipe.

Et, en 2021, la signature de Papu Gómez par Séville a été confirmée. C'est ainsi que le cercle qui a commencé avec Cholo Simeone demandant à l'Atlético de recruter ce jeune nouveau venu sur le Vieux Continent s'est terminé avec l'un des attaquants qui fera le plus parler en Espagne jouant chez un adversaire direct.