Solskjaer après le nul contre Milan : "Nous avons été très lents"

Manchester United a manqué une belle occasion de prendre une option sur les quarts de finale lors du match contre le Milan en Europa League. Les Red Devils ont fait match nul (1-1) et devront attendre de se rendre à San Siro pour tenter de décrocher la victoire et la qualification.

Ole Gunnar Solskjaer a analysé la rencontre face aux micros de 'BT Sport', et s'est dit très déçu du résultat et de ne pas avoir été à l'aise avec la possession du ballon : "Nous étions très lents. Parfois, c'est difficile quand vous venez de jouer le derby contre Manchester City."

"Ce match nul rend les choses plus difficiles, mais la qualification allait de toute façon se décider au match retour", a ajouté le manager de Manchester United, qui semblait contrarié.

Enfin, le Norvégien a parlé de Diallo, qui a marqué le but des Mancuniens : "Amad est créatif et joue avec la liberté. Il a marqué un bon but. Il a encore beaucoup à apprendre et sera meilleur."