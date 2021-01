Solskjaer : "Battre Liverpool serait Ã©norme"

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu'une victoire de Manchester United à Liverpool dimanche serait une "sensation" malgré que son équipe entame le match devant les Reds au sommet de la Premier League.

United et Liverpool ne se sont plus affrontés en tant que deux premiers de la Premier League depuis avril 1997. Alors que Tottenham et Leicester City pourraient éventuellement dépasser les hommes de Jurgen Klopp avant de s'affronter à Anfield, cela montre encore à quel point il est rare que les deux clubs se battent pour le sommet en même temps.

Liverpool a été la dernière équipe à infliger une défaite à l'extérieur à United en Premier League, quand ils sont sortis vainqueurs 2-0 en janvier de l'année dernière - les Red Devils ont depuis été invincibles 15 fois de suite à l'extérieur, ne faisant match nul que deux fois.

Après le match de l'exercice écoulé, Liverpool a distancé United de 30 points, mais cette fois-ci, il faut une victoire pour revenir à la hauteur des Diables Rouges.

Mais malgré toute la positivité et l'élan qui balaient United, Solskjaer reste réservé et réaliste, en remettant la pression sur Liverpool car il est catégorique sur le fait qu'une victoire à l'extérieur serait un bouleversement étant donné le fait que les Reds n'ont pas perdu un seul de leurs 67 derniers matches de championnat à domicile. Une série qui remonte à avril 2017.

"Le prochain est toujours le plus grand, le plus important", a déclaré Solskjaer aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si c'était le plus grand match de sa carrière de manager. "Etre bien sûr où nous en sommes dans le championnat, cela nous donne plus de confiance, c'est un signe, une indication de notre situation. Mais c'est un match contre les champions, ils ont un record incroyable à Anfield, pas perdu là-bas en championnat depuis de nombreuses années, donc c'est un excellent test pour nous. Pouvons-nous y aller et provoquer une sensation ?"

Relancé sur le terme "sensation", Solskjaer a assumé, en indiquant qu'il ne peut en être autrement. "Si vous regardez les dernières saisons, ce serait une sensation, un vrai choc", a-t-il insisté. "Je pense que notre position actuelle est le produit de tout le travail acharné que nous avons accompli sur le terrain d'entraînement, de ce que les joueurs mettent chaque jour. Nous méritons probablement d'être là où nous en sommes pour le moment, mais je ne pense pas que beaucoup auraient pensé à un autre mot pour qualifier un succès à Liverpool à Anfield si vous revenez six semaines en arrière. Mais nous avons hâte de et j'espère que nous pouvons provoquer ce coup de tonnerre".