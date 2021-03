Solskjaer défend ses choix après l'élimination de son équipe

Ole Gunnar Solskjaer a défendu ses choix sur la composition de son équipe après la sortie de route de sa formation de Manchester United en FA Cup contre Leicester (1-3), ce dimanche.

Le manager de United a apporté cinq changements à l'équipe qui a battu l'AC Milan en Ligue Europa jeudi soir, faisant entrer Paul Pogba, Donny van de Beek, Alex Telles, Nemanja Matic et Anthony Martial pour remplacer Bruno Fernandes, Luke Shaw, Scott McTominay, Daniel James et Marcus Rashford.

Alors que United se débattait et que le match était serré à 2-1 pour les hôtes, Solskjaer a fait appel à la cavalerie en faisant entrer Fernandes, Shaw, Edinson Cavani et McTominay.

À posteriori ses décisions prêtent à débat mais Solskjaer insiste sur le fait qu'il n'aurait rien fait différemment. Lorsqu'on lui a demandé si les changements affectaient la performance, il a déclaré à la 'BBC' : "J'aurais refait la même chose, les changements étaient nécessaires. Nous savions que Paul [Pogba] ne durerait pas plus d'une heure et je ne pense pas que je ferai quoi que ce soit différemment. Ce qui se passe dans les coulisses n'est pas toujours connu."

"Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans les coulisses"

Relancé sur les cas de Pogba et Van de Beek lors de sa conférence de presse d'après-match, il a ajouté : "J'aurais recommencé avec le même onze, nous avons senti qu'ils avaient plus de 45 minutes en eux, ce sont des joueurs importants pour nous, c'est pourquoi nous les avont fait commencer."

L’international portugais a joué un rôle clé dans les progrès de United et a disputé 44 de ses matchs toutes compétitions confondues cette saison, il était donc surprenant de le voir débuter parmi les remplaçants pour l’un de leurs plus grands matchs de la saison.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Fernandes n'avait pas commencé, Solskjaer a répondu: "Chaque composition d'équipe a des raisons derrière cela et Bruno a beaucoup joué au football. Il a battu tous ses records physiquement, statistiquement et le garçon n'est pas inhumain. Il a joué un match tous les trois ou quatre jours et c'était une occasion de titulariser à la fois Donny et Paul, mais l'accumulation de matchs nous a peut-être rattrapés. Bruno veut jouer et parfois vous prenez des décisions pour le bien de l'équipe."