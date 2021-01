Solskjaer ne s'attend pas à d'autres transferts sur ce mercato

Solskjaer ne pense pas que Manchester United fera d'autres signatures pendant le reste de la période de transfert d'hiver. Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire de FA Cup sur Liverpool, le manager a fait cette supposition, sans en être certain, et a même laissé entendre que son équipe était quelque peu "surchargée".

"Je ne pense pas, non. Je serais surpris si nous signions un nouveau joueur. L'équipe est forte, elle est pleine de qualité. Je dois encore parfois laisser des joueurs en dehors de l'équipe. Si rien de surprenant n'arrive, et je pense que rien ne se passera (en termes de revenus), non", a-t-il répondu après avoir été interrogé à ce sujet.

Pour l'instant, l'entraîneur se contente de ce qu'il a pour rester dans la course au titre en championnat. Un seul point sépare les Red Devils du Manchester City de Pep Guardiola et, tant en FA Cup qu'en Europa League, ils sont toujours en lice.

Il convient de rappeler que jusqu'à présent, dans le mercato d'hiver, Manchester United n'a acquis que les services de Diallo. Bien que Cavani soit également arrivé en transfert libre, il l'a fait en octobre, car il était un agent libre après avoir quitté le PSG.