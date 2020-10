"Son futur est tracé et c'est triste pour les Parisiens"

Les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé sont au point mort. L'attaquant est courtisé avec insistance par le Real Madrid alors que son contrat prend fin en 2022.

Adil Rami s'est livré à une interview pour 'RMC Sport' dans laquelle il a notamment évoqué l'avenir de Mbappé.

"Je pense que c’est fait, d’autant plus que ça n’avance pas dans les discussions. T’as l’impression que ça l’agace de parler de ça, il n’en parle pas avec le club, son entourage. Et à partir du moment où ça l’agace, c’est qu’il ne veut rien savoir. C’est gênant pour lui. Son futur est tout tracé et c’est triste pour les Parisiens, même pour la Ligue 1. J’adore ce joueur." a-t-il notamment déclaré.