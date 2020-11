Sortie inquiétante sur civière de Raúl Jimenez après un violent choc

Inquiétantes images en provenance de Londres, alors qu'Arsenal recevait Wolverhampton pour l'affiche de la soirée en Premier League pour le compte de la 10 journée de championnat.

En début de rencontre, lors d'un corner tiré en faveur des Gunners, David Luiz et Raúl Jimenez se sont percutés dans la surface lors d'un violent duel aérien.

Un violent choc lors duquel les deux joueurs se sont écroulés au sol. Si David Luiz s'est relevé, le Brésilien avait le crâne en sang et a dû être bandé afin de pouvoir reprendre le match.

Mais le choc semble être bien plus grave pour le Mexicain, qui est resté pendant de longues minutes au sol entouré par de nombreux médecins. Après plus de dix minutes sur la pelouse, le joueur est sorti sur civière avant d'être emmené à l'hôpital et remplacé par Fabio Silva.

Pour le moment, nous ignorons l'état actuel du joueur. Wolverhampton a assuré que le club donnerait des nouvelles de son joueur dès que possible. Arsenal a quant à lui souhaité un prompt rétablissement au Mexicain.