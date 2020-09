Les négociations pour Dest entrent dans leur phase terminale. Le futur du jeune joueur se décidera dans les prochaines heures ou jours.

Barcelone a tout fait pour obtenir le joueur, il ne reste plus qu'à conclure l'accord avec le joueur et le club. Pour 'Sport', rien n'est conclu mais cela ne devrait plus tarder.

Avec la vente de Semedo aux Wolves, Barcelone a les moyens de s'offrir le jeune prodige américain.