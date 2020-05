Stambouli compare la France à l'Allemagne

Contrairement à la France qui a mis fin à la saison de Ligue 1, l'Allemagne a donné son feu vert à une Bundesliga qui reprend du service dès ce samedi. Cependant, Stambouli ne jouera pas.

Schalke affronte le Borussia Dortmund pour la reprise ce samedi après-midi mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est blessé et ne pourra pas participer à la rencontre.

Dans une interview pour le 'Figaro', le joueur s'est confié sur la reprise et les différentes manières dont la crise sanitaire a été abordée entre son pays d'accueil et la France.

"C’était plus souple ici avec la réouverture plus rapide des magasins. Je me souviens de la fameuse phrase du président Macron sur le fait qu’on soit en guerre, elle m’a beaucoup marqué. J’ai vraiment pris conscience de la gravité de la situation", a confié le joueur.

"C’est super parce qu’on ne nous a jamais mis le couteau sous la gorge. Le dialogue a toujours été présent. Cette liberté de décision est fondamentale et le comportement du club a été classe", explique Stambouli sur la reprise.

Concernant la rencontre contre le BVB, Stambouli doute du niveau : "Dire qu’on va être prêt samedi, personne ne peut l’affirmer. Il y aura de l’intensité car c’est un derby, de l’excitation due à la reprise, maintenant combien de temps ça durera… Aucune idée. En termes de spectacle, on va peut-être assister à plus de buts, des espaces conséquents, ou tout le contraire avec des matchs médiocres."