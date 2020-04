Stéphan : "Camavinga doit continuer une année supplémentaire avec nous"

"C'est un joueur avec un énorme potentiel, tout le monde a pu s'en apercevoir cette saison. Mais c'est aussi un jeune joueur qui aura besoin de confirmer dans le temps toutes ses prédispositions extrêmement favorables pour la pratique du foot de haut niveau", a souligné le coach breton contacté par 'Canal+'.

"Son intérêt pourrait certainement être de continuer une année supplémentaire avec nous, dans son club formateur, avec des gens qui le connaissent très bien."

"La réalité du marché sera peut-être différente, mais si vous me demandez mon souhait aujourd'hui, c'est de l'avoir pour une saison supplémentaire au Stade Rennais et en Ligue 1 pour lui permettre de confirmer et peut-être ensuite de s'envoler pour un club plus huppé", a ajouté Julien Stéphan.