Stephan El Shaarawy de retour Ã  l'AS Roma

Après un an et demi en Chine avec le Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy a fait ses valises et retournera à Rome, un club qu'il a représenté entre 2015 et 2018, d'abord prêté par Milan puis à titre permanent, après avoir marqué 40 buts en 139 matchs.

L'attaquant, d'origine égyptienne, avait un contrat avec le Shanghai Shenhua jusqu'à la fin de la saison 2021/22 mais contenait une clause qui lui permettait de résilier à l'amiable s'il le souhaitait. Selon 'Sky Sport', El Shaarawy effectuera des examens médicaux ce samedi afin d'être officiellement un nouveau renfort de l'attaque de Paulo Fonseca.