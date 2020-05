Laurey : "Suffisamment de gens ont dit des conneries"

"Suffisamment de gens ont dit des conneries pour ne pas en rajouter. Quand tu vois qu'il y a plus de 25 000 morts en France, tu te fous de savoir si tu termines sixième, dixième (le classement final du RCSA), ou onzième... ", a indiqué le coach de Strasbourg aux 'Dernières Nouvelles d'Alsace', alors que son équipe vient de reprendre l'entraînement.

L'occasion de retrouver ses joueurs : "Ils étaient heureux d'être là et contents de se retrouver. Cela rigolait beaucoup et ça travaillait bien. Je voulais que les joueurs retrouvent un peu leur routine de footballeur, avant un mois de vacances, puis la saison suivante. Il me semblait opportun de ne pas chambouler leurs repères davantage qu'ils ne l'ont été avec les deux mois de confinement."

Le technicien alsacien et son staff ne badinent pas avec la sécurité à l'occasion de cette reprise des entraînements : "On verrouille tout pour éviter tout souci et pas prendre de risques. Les joueurs, dont le docteur (François Pietra), prend la température à leur arrivée, peuvent nous solliciter autant qu'ils le veulent, puisque le staff est présent."