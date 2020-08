Suarez dénonce "un manque de mémoire" de la part du Barça

Annoncé partant depuis la claque reçue par le Bayern en C1 (8-2, faut-il le rappeler), Luis Suarez n'envisage pas de quitter la formation blaugrana cet été, et il l'a fait savoir publiquement.

Dans un entretien auprès d''El Pais', l'Uruguayen a tenu à répondre aux rumeurs concernant son avenir. En effet, le 5e meilleur buteur de l'histoire du club catalan ferait partie des trois premiers indésirables de Koeman, le nouveau coach du Barça, cependant, le principal concerné refuse de se laisser pousser dehors.

"On parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir, mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi, a-t-il d'abord assuré. Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident."

Le FC Barcelone vit une grosse crise sportive mais aussi financière. Pour ces raisons, le vice-champion d'Espagne, souhaite opérer un grand ménage en vue de la prochaine saison. Bartomeu, l'homme fort du Barça, avait récemment annoncé que plusieurs cadres allaient quitter l'équipe cet été. Et d'après la presse catalane, El Pistolero figurerait parmi les joueurs invités à quitter le Camp Nou. L'attaquant de 33 ans n'a pas hésité à remettre en question les décisions prises par ses dirigeants.

"Quand vous parlez des poids lourds du vestiaire, les regards se tournent vers ceux qui sont au club depuis longtemps. C’est normal, mais il y a beaucoup de tromperie dans tout cela, a lâché Suarez. Car en réalité, tout change d’une année sur l’autre. Je n’aime pas comparer, chaque situation est différente, mais je me souviens qu’à Madrid, l’année où l’Ajax élimine le club de la Ligue des champions, les gens ont dit que Kroos était terminé, que Modric devait partir. Ils ont même dit que Ramos était un désastre et qu’il ne valait plus rien. Tout s’est bien passé pour eux l’année suivante. Ils étaient redevenus des phénomènes et formaient une équipe légendaire. C’était et ils sont une grande équipe, bien sûr. Mais avec la défaite, on sait que ça tire contre tout et tout le monde. Et c’est dommage car c’est comme ça tout le temps, les gens ont des opinions sur tout et jugent trop facilement: ce qui est blanc aujourd’hui sera noir demain, et vice-versa. Je pense honnêtement qu’il y a parfois un manque de cohérence, de patience et surtout de mémoire."