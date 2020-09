Suarez répond à Messi : "Continue de prouver que tu es le numéro UN"

Plus tôt dans la journée on pouvait deviner, à travers un message sur les réseaux sociaux, le mécontentement de Lionel Messi vis-à-vis du traitement des dirigeants barcelonais à l'encontre de Luis Suarez.

Dans le même registre, l'Uruguayen a tenu à laisser un message à la Pulga, un message témoignant de la forte relation qui existe entre les deux joueurs, mais un texte qui à l'image de celui de Messi, accable également quelque peu les dirigeants blaugranas.

"N'oublie pas ce que je t'ai dit. Continue de profiter et de prouver que tu es le numéro un. Et que deux, trois ou quatre personnes ne réduise pas le géant que tu es pour le club et pour le monde du football", a repondu Súarez. Qui sont ces deux, trois ou quatre personnes dont parle l'Uruguayen, on pourrait facilement deviner qu'El Pistolero vise les dirigeants du Barça suite à l'épisode du transfert avorté de Messi à City.

Le natif de Salto a également tenu à remercier l'Argentin : "Merci mon ami pour tes mots, mais je te remercie encore plus d'être la personne que tu es, pour ce que tu as fait depuis le premier jour pour moi et ma famille. Je t'en serais à jamais reconnaissant."

Plus tôt dans la journée, Neymar, l'autre membre de la MSN, trio formé il y a plusieurs années par les trois joueurs, revenait également en quelques mots sur le transfert de Súarez : "Incroyable comme façon de faire"