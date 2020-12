C'était le direct du tirage au sort des éliminatoires au Mondial 2022

18h45 : Les groupes sont connus

Groupe A : Portugal, Serbie, Republique d'Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan

Groupe B : Espagne, Suède, Grêce, Géorgie, Kosovo

Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie

Groupe D : France, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhztan

Groupe E : Belgique, Pays de Galles, République Tchèque, Biélorussie, Estonie

Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Iles Féroé, Moldavie

Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar

Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte

Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin

Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein

