90+1 : Nouveau poteau, pour Messi cette fois. Il hérite du ballon non loin de la surface. l'Argentin file au but poursuivi de près par deux défenseurs, il s'excentre sur la gauche et tire au premier poteau. Sa tentative heurte le montant puis rebondit sur le dos du gardien qui, tout heureux, s'empare du cuir en se retournant.