Svensson attendu en sauveur de Mayence et comparé à Klopp et Tuchel

Après 122 apparitions comme joueur entre 2007 et 2014, l'ancien défenseur de 41 ans revient au club sur le banc, en remplacement de Jan-Moritz Frichte, limogé une semaine plus tôt. Svensson débutera samedi à domicile contre l'Eintracht Francfort, à la tête d'une équipe qui ne compte que 6 points après 14 journées et pointe à l'avant-dernière place de Bundesliga.

Arrivé du FC Liefering en D2 autrichienne, l'ex-international est attendu comme le prochain Klopp ou Tuchel, qui ont débuté sur le même banc leur carrière d'entraîneur dans l'élite (2001-2008 et 2009-2014).

"Bo a toutes les qualités que nous recherchons chez un entraîneur", a déclaré Christian Heidel, autre figure du club revenu le mois dernier pour intégrer le conseil d'administration, tout comme Martin Schmidt.

"Il sait ce que doit être notre football", a poursuivi Heidel.

À Mayence, Svensson a notamment entraîné les équipes de jeunes de 2015 à 2019.