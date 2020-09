VIDEO : Emiliano Martinez revient sur sa carrière à Arsenal

"Je voulais sortir par la grande porte" On sent Emiliano Martinez à la fois touché et fier de quitter le club qui l'a vu grandir. Après la blessure de Bernd Leno, il est devenu l'un des héros de la fin de saison des Gunners, déterminant dans le parcours victorieux de FA Cup.

Mais il a préféré quitter le club pour obtenir la place de numéro 1 et le temps de jeu qui l'accompagne, avec la volonté de devenir le gardien titulaire de son équipe nationale. Pour ce faire, il s'envole vers Aston Villa, pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros.

Avant de partir, il souhaitait dire en revoir aux supporters, qui l'ont toujours soutenu : "Après la blessure de Bernd (Leno), j'ai reçu énormément de messages de soutien sur les réseaux sociaux, des gens qui me disaient qu'ils me faisaient confiance pour prendre la relève, et je pense que cela m'a donné énormément confiance pour la suite. Sans ce soutien, je n'aurais sûrement pas fait les mêmes performances."

Ces déclarations faites, c'est avec le coeur léger que Martinez peut quitter le club, où il gardera toujours une place dans le coeur des supporters