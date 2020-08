Sylvinho pense que Messi peut mener le Barça vers le titre en C1

Le FC Barcelone est toujours capable de revendiquer le titre suprême et la victoire en Ligue des champions cette saison parce que "même un petit peu de Lionel Messi, c'est beaucoup Messi", concède Sylvinho. Les Blaugrana sont toujours en train de digérer une campagne décevante en Liga qui les a vu contraint de céder le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. L'irrégularité a été un problème majeur le géant catalan, Messi venant même jusqu'à exprimer sa frustration en public.

L'Argentin a suggéré que le Barça aura du mal à être un candidat sérieux pour remporter la couronne européenne dans son état actuel. La simple présence de la star argentine du Barça donne cependant aux géants catalans une chance de se battre pour la victoire, et par conséquent pour le titre, à chaque fois qu'ils se rendent sur le terrain. Messi a remporté un autre trophée de Pichichi en 2019-20, après avoir dominé le classement des buteurs de la Liga avec 25 buts, et reste la star majeure de l'équipe de Quique Setien.

Le Barça doit disputer son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Napoli samedi, avec un match nul à 1-1 obtenu à l'aller en terre italienne, et Sylvinho pense qu'ils restent de sérieux prétendants au Graal. L'ancien arrière latéral du FC Barcelone a déclaré dans un entretien à 'The Guardian' : "Même un peu de Messi, c'est beaucoup Messi. Il est toujours le meilleur. Il peut changer le match en quelques secondes. Il obtient le ballon, tac, tac, tac, but ! Une équipe avec un joueur comme ça, attention, peut-être qu’ils peuvent gagner".

L'ancien international brésilien, Sylvinho, est rentré dans les livres d'histoire au Camp Nou alors que Messi faisait une percée en équipe première. Il admet qu'il n'aurait jamais pu prédire à quel point le Sud-Américain deviendrait bon, avec une place parmi les plus grands de tous les temps étant sécurisé de sa part depuis un certain temps maintenant : "Il était le même alors qu'aujourd'hui à bien des égards", a ajouté Sylvinho. "Il ne parlait pas beaucoup, il était détendu, il s'entraînait et rentrait chez lui. Il a une grande famille derrière lui".

"Nous ne savions pas jusqu'où il irait. Nous savions qu'il y avait là beaucoup de potentiel. Nous savions qu'il était quelqu'un de différent, de très différent. Mais c'est un mensonge de dire que nous pensions 'ce type gagnera six prix Ballon d'Or', on ne sait jamais ce qui va se passer", a conclu le Brésilien. Messi a déjà remporté quatre fois la Ligue des champions avec le FC Barcelone, mais le dernier d'entre eux date de 2015 et le géant espagnol souhaite revenir sur les devants de la scène au plus vite.