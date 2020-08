Takefusa Kubo rêve toujours de s'imposer au Real Madrid

Formé au FC Barcelone, Takefusa Kubo, appartenant désormais au Real Madrid, devrait être l'un des principaux protagonistes du marché des transferts cet été en Espagne. Particulièrement talentueux et annoncé comme l'un des futurs cracks de sa génération, le Japonais suscite les convoitises.

Prêté à Majorque la saison dernière, le jeune joueur a montré de très belles choses en Liga. Malgré la relégation du club, cette expérience selon lui été une très grande réussite car formatrice. "Le club m'a fait grandir en tant que joueur et aussi en tant que personne. Je laisse de très bons amis avec qui j'ai partagé de bons et de mauvais moments, et j'ai toujours remarqué l'affection des gens de l'île. Ce fut une saison inoubliable à bien des égards", a ainsi confié Takefusa Kubo à 'France Football'.

Désormais en vacances, le jeune prodige ne sait pas encore de quoi son avenir proche sera fait. Si Osasuna semble la piste la plus chaude à l'heure actuelle, lui espère toujours s'imposer au Real Madrid. Un objectif clairement assumé. "Mon rêve a toujours été d'être l'un des meilleurs joueurs, et je n'arrêterai pas de travailler pour y parvenir, pose l'intéressé. J'ai toujours dit que mon objectif était de jouer pour le Real Madrid", a rappelé le Nippon, qui veut travailler pour y parvenir.

"Pour cela, je travaille et fais de mon mieux, même si je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis j'aime vraiment pouvoir jouer au football dans l'une des meilleures ligues du monde. Cela se voit, non ?", a-t-il ajouté. Quel que soit le club qui s'offrira le jeune ailier, il devra payer 5 millions d'euros à Madrid pour tout accord de prêt.