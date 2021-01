Tariq Lamptey rempile avec Brighton

Auteur d'un très bon début de saison avec les Seagulls, Tariq Lamptey vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2025, C'est Brighton qui l'a annoncé ce dimanche par le biais d'un communiqué officiel.

A 20 ans, le latéral droit est convoité par de nombreux clubs européens, dont Arsenal. Depuis sa venue en janvier dernier, Lamptey a déjà pris part à 19 rencontres avec Brighton.

Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!