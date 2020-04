Tebas donne les possibles dates de la reprise de Liga

Javier Tebas était en vidéoconférence avec la presse étrangère pendant presque deux heures pour évaluer la situation du football espagnol face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.

Le président de la Liga, selon les informations de la 'Gazzetta dello Sport', aurait proposé plusieurs dates de retour pour la possible reprise de la compétition avec l'espoir de pouvoir remettre des joueurs sur un terrain à la fin du mois de mai.

"Nous sommes en train de considérer l'idée de rejouer en Espagne, et dans d'autres pays européens, le 29 mai, ou alternativement, le 6 juin ou le 28 juin. Si nous commençons la Liga le 28 mai, la Champions League se jouerait en juillet. Si nous commençons le 6 juin, toutes les compétitions se joueraient jusqu'au 31 juillet. Et si nous commençons le 28 juin, la Liga se jouerait en juillet et la Ligue des champions en août", a expliqué Tebas.

"Avec ces dates, il y aurait le temps de reprendre les entraînements en respectant le protocole de reprise mis en place par la Liga. Pour la fin de la Liga, on voudrait éviter d'aller plus loin que le mois d'août. C'est évident que ça va affecter le calendrier de la saison prochaine", a-t-il ajouté.

Le président de la Liga n'a pas voulu évoquer une suspension définitive de la saison et a confié que l'idée serait de jouer les matches à huis clos.

"Pour le moment, cela n'a pas été mentionné. Nous voulons terminer, probablement à huis clos. (...) Je peux vous assurer qu'aucun championnat important n'a l'intention d'annuler sa saison", assure Tebas.