Tebas, satisfait de la décision du CSD

Depuis plusieurs mois, Javier Tebas se bat avec les autorités espagnoles pour que les clubs espagnols puissent jouer des matchs le lundi et le vendredi, comme c'est le cas dans les autres championnats.

C'est maintenant chose faite puisque le CSD a accepté sa demande, une décision qu'il s'est pressé de commenter :

"Je suis très content. Le CSD a résolu un problème dont je parlais depuis 1 an et demi. Cela va nous aider à être au même niveau que les autres grandes ligues européennes, qui ont déjà des matchs ces jours là."

Il s'est aussi exprimé sur son rôle et l'importance de son organisation : "Nous voulons contribuer à améliorer la société, pour la rendre plus juste et équitable. Nous travaillons beaucoup avec le football non professionnel."

Il affirme aussi que la Liga génère beaucoup de développement social et que les clubs essayent aussi d'en faire de leur côté. Ils comprennent leur responsabilité et l'assument.