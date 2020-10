Alex Telles finalement vers United dans les dernières heures du mercato

Énième rebondissement dans le dossier Telles, après l'intérêt du PSG, les fluctuations de l'indemnité de transfert du joueur, et l'offre de Manchester United rejetée par Porto, le latéral brésilien pourrait finalement filer vers United en cette fin de mercato.

Alors que l'opération semblait vouée à l'échec ou au mieux reporté au prochain mercato, Alex Telles se dirigerait vers Manchester United.

'The Atletic' va même plus loin, révélant les modalités du transfert et de ce qui pourrait être le contrat du joueur avec les Reds Devils.

D'après le média britannique, Man U versera 15 millions d'euros à Porto ainsi que 3 millions d'euros en éventuels bonus. Le joueur devrait s'engager pour 5 saisons avec le club anglais.