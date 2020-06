"Van de Beek, Tagliafico et Onana peuvent quitter l'Ajax"

L'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, s'est résigné à perdre Nicolas Tagliafico lors du prochain mercato, tandis que le milieu de terrain Donny van de Beek pourrait également quitter Amsterdam. Il y a un an, l'Ajax avait atteint le dernier carré de la Ligue des champions et était même passée à deux doigts de se qualifier pour la finale. Depuis, l'équipe a été dissoute lorsque Frenkie de Jong a été vendu à Barcelone et Matthijs de Ligt à la Juventus.

Van de Beek, lié au Real Madrid et à Manchester United, ainsi le gardien Andre Onana, sont deux candidats crédibles au départ. "Le marché des transferts débutera en août - les meilleures ligues se jouent maintenant, donc les flux d'argent sont maintenus", a déclaré Ten Hag à 'Het Parool'.

"La valeur des joueurs sera légèrement diminuée, mais pas de beaucoup. Sur la base de leurs performances et de leur ambition, un certain nombre de nos joueurs souhaite également être transférés à l'étranger. Des accords ont été conclus avec André Onana, Donny van de Beek et Nicolas Tagliafico, mais il reste à voir si le marché se détache effectivement", a ensuite prévenu le technicien réputé pour sa faculté à bien faire jouer ses équipes. "Pour Onana et Van de Beek, une autre année à l'Ajax pourrait certainement être une option, pour Tagliafico c'est légèrement différent à cause de son âge."

Ten Hag a aussi évoqué l'avenir de Sergiño Dest : "Je ne peux que dire pourquoi il devrait rester, a-t-il déclaré. Je sais comment c'est. Si je ne peux pas le convaincre et que le bon prix est payé, je ne peux pas exclure son départ. En général, je dis que vous devez faire le pas à l'étranger si vous êtes prêt pour cela. Si vous y aller trop jeune, il y a un risque d'échec. La culture et la structure dans lesquelles vous grandissez sont votre pilier. Pour rester debout dans un autre pays, dans une autre compétition, à l'âge de 20 ans, vous devez faire beaucoup."