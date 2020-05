Tensions chez les Girondins : "Ca suffit" dit le maire de Bordeaux

"L'image du club est fortement dégradée et l'image de la ville commence à l'être, donc moi je dis ça suffit", a déclaré, en colère, M. Florian lors d'un point presse consacré à la crise sanitaire. "Tout ça est fortement regrettable, ce n'est plus possible".

"Jusqu’à maintenant j'avais d'autres sujets en tête (la crise sanitaire, ndlr), mais là je vais m'impliquer personnellement, a-t-il confié. Je n'irai pas sur le terrain de savoir si la gestion interne, comme je l'ai entendu dans certains médias, est légale ou pas légale, ce n'est pas mon sujet (…) Mais moi je dis ça suffit".

Le maire de Bordeaux souhaite "avoir une discussion formelle avec les propriétaires du club (le fonds d'investissement américain King Street, ndlr) et leur poser une question: est ce qu'ils s'inscrivent dans la durée ou non ? Si oui, je vais leur demander formellement de remettre de l'ordre".

"S'ils ont l'intention de vendre, qu'ils le disent de suite, et là pareil, que la ville ne soit pas dans un rôle de spectateur s'il devait y avoir cession du club, a précisé l'élu. Ce n'est plus possible qu'on soit spectateurs d'échanges quotidiens entre les supporteurs et la direction du club qui appartient à tout le monde. Il est dans le patrimoine culturel et matériel de la ville et de la région".

La semaine dernière, les Ultramarines, principal groupe de supporters des Girondins en conflit depuis de longs mois avec la direction américaine du club, ont diffusé sur les réseaux sociaux des enregistrements sonores compromettants issus de réunions privées entre les dirigeants bordelais et des abonnés du club.

Dans ces extraits, on peut entendre les voix de deux dirigeants, attribuées par les supporters au président Frédéric Longuépée et à Antony Thiodet, directeur Stratégie Commerciale Stade et Réseaux, qui abordent différents thèmes et reconnaissent notamment avoir fait travailler des salariés pendant la crise alors qu'ils se trouvaient soit au chômage partiel total, soit en congés.

Alors que le club "n'a pas souhaité faire de commentaire" la semaine dernière, le président Longuépée a annoncé lundi son intention de porter plainte contre les Ultramarines.