Ter Stegen, Messi et Coutinho de retour dans le groupe

Ronald Koeman a sa liste de joueurs convoqués pour le match de Liga du FC Barcelone contre Cadix et les nouveautés indiquent que l'on retrouve l'équipe type. Leo Messi, Ter Stegen et Coutinho, laissés au repos pendant le duel face à Ferencváros, font leur retour.

Entre également en scène Araujo, qui n'était pas non plus du choc de Ligue des champions, car il était encore blessé. Le club a annoncé que le défenseur avait eu le feu vert de l'infirmerie et qu'il appartenait donc à l'entraîneur de le faire revenir ou non.

Matheus Pereira, Konrad de la Fuente et Arnau Tenas, présents en Hongrie pour combler les vides laissés par les poids lourds, ne figurent plus dans le groupe. Les joueurs du centre de formation qui, a priori, ont un rôle secondaire, ont gagné en importance grâce aux rotations.

Le groupe complet du FC Barcelone pour son rendez-vous à Cadix est le suivant : Ter Stegen, Dest, Araujo, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, De Jong, Junior Firpo, Iñaki Peña et Mingueza.