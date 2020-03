Ter Stegen n'est pas un passionné de football

Ter Stegen, dans une interview par Skype publiée par 'El País', a admis que dans l'objectif, il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. "On ne s'ennuie pas. Les gens pensent que nous sommes trop éloignés de l'équipe et ce n'est pas le cas. Mais c'est une chose qui m'arrive sur le terrain et une autre qui m'arrive dans la vie", a-t-il déclaré.

L'Allemand a admis qu'avec sa femme, ils parlent plus d'architecture (son métier) que de football et avoue qu'il ne sait "vraiment rien" du football.

"Les gens rigolent quand je leur dis que je ne sais rien du football, a confié l’Allemand au quotidien. Je ne regarde pas beaucoup de football, sauf quand il y a de bons matchs ou quand quelqu'un m'intéresse en particulier parce que je le connais ou parce que c'est un ami. Parfois, on me demande le nom d'un joueur et je n'en ai aucune idée."

"En Liga, par exemple, je me fiche des noms. Je ne sais pas comment ils s'appellent, a poursuivi l'Allemand. Mais ensuite, quand on me montre la vidéo, je me rends compte que je sais parfaitement qui c'est. Je me souviens mieux de leurs mouvements, de leurs frappes, de leurs appels que de leur nom. C'est un peu étrange, ça m'arrive quand on étudie les adversaires."

On espère qu'il sache qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde, actuellement.