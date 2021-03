Ter Stegen revient sur ses débuts et l'époque où il jouait attaquant

Bien qu'il soit actuellement l'un des meilleurs gardiens de but au monde, Ter Stegen a commencé le football au poste d'attaquant. Ce n'est qu'à l'âge de dix ou onze ans qu'il a enfilé les gants. Il a raconté cette anecdote à l'occasion d'une FAQ qu'il a organisée lui-même sur Twitter.

Un fan lui a envoyé une photo de son fils de 6 ans dans les buts et lui a demandé à quel âge il a su qu'il voulait être gardien. "C'est une belle photo ! À cet âge-là, j'étais attaquant. Ce n'est qu'à l'âge de dix ou onze ans que j'ai changé de poste. Il n'y a pas d'âge pour être gardien de but, l'important est d'apprécier le poste auquel on joue et le football", a-t-il répondu.

Au sujet des derniers matchs de l'équipe 'blagrana' en Liga, il a déclaré : "Nous avons fait de bonnes performances collectivement, nous pouvons encore nous améliorer. En avril, c'est reparti !". Tout naturellement, il a également déclaré qu'il espérait que la 'Mannschaft' remporte l'Euro.

Concentré sur les prochains matches du Barça, il a ajouté : "Maintenant, j'ai trois matches importants avec l'Allemagne, trois matches que nous voulons gagner. Après cela, il y a dix matchs de championnat, beaucoup de matchs jusqu'à la fin pour mettre la pression nos adversaires. Et la finale de la Coupe du Roi. Nous sommes motivés à 100% pour tous ces matchs".

