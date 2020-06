Ter Stegen voit GÃ¶tze rejoindre la Liga

Selon Marc-Andre ter Stegen, Mario Götze "s'intégrerait parfaitement à la Liga espagnole" en raison de sa capacité à "manier le ballon".

Le contrat actuel de Götze à Dortmund expirera cet été, date à laquelle il deviendra un joueur libre et il n'y aura pas d'offre de prolongation sur la table. Le joueur de 27 ans est retourné au Westfalenstadion pour une deuxième pige en 2017, mais n'a pas réussi à retrouver sa meilleure forme en raison notamment de ses soucis musculaires récurrents. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a admis qu'il serait prêt à tenter sa chance à l'étranger et divers points de chute ont été proposés pour un milieu de terrain qui était autrefois considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents de sa génération.

Le gardien de but du Barça et de la Mannschaft, Ter Stegen, aimerait voir Götze rejoindre la Liga, avec la conviction que son compatriote a encore suffisamment de qualité pour "faire la différence pour de nombreux clubs".

Le numéro un des Blaugrana a déclaré dans un entretien à 'DAZN' : "Mario est un joueur qui peut gérer le ballon et faire avancer le jeu. Il s'intégrerait certainement dans la Liga. Que son but soit de jouer au football - je ne sais pas. Quand on se parle, on ne parle jamais de football. Pour moi, il est seulement important qu'il prenne la bonne décision et qu'il soit heureux. Cela conviendrait à de nombreux clubs et il peut faire la différence au sein de nombreuses équipes".

Pour rappel, l'avenir de Ter Stegen au Camp Nou a également fait l'objet de spéculations ces derniers temps, étant donné qu'il n'a pas encore trouvé d'accord avec le Barça sur un nouvel accord.